L'iPhone 9 entre en phase finale de vérification de la production

Il y a 1 heure

Julien Russo

1

L'iPhone 9 (ou l'iPhone SE 2 pour ceux qui préfère) ne serait plus très loin dans le lancement de la production de masse. En effet, d'après une récente rumeur l'iPhone au prix très abordable, viendrait d'entré dans la phase finale de vérification de la production. L'indiscrétion provient de l'usine d'assemblage de Zhengzhou en Chine.

Bientôt le lancement de la production

L'iPhone 9 est l'un des smartphones les plus attendus de l'année 2020, puisqu'il sera à un prix très abordable. Depuis la fin 2019, nous connaissons les moindres faits et gestes pour ce nouvel iPhone qui est prévu pour une commercialisation d'ici les mois qui arrivent.

D'après le récent rapport de Digitimes, il est dit qu'un nouvel iPhone LCD entre dans la phase finale de vérification. C'est la dernière étape avant le lancement de la grande production.

Mais dis donc... iPhone LCD, ça fait penser à l'écran de l'iPhone 9 qui d'après toutes les rumeurs seraient dépourvues d'OLED vu son faible prix. Une coïncidence ? Je ne crois pas.



Si on écoute toutes les récentes fuites, Apple annoncerait un iPhone reprenant le design de l'iPhone 8, avec un écran LCD de 4,7 pouces ce qui est petit vu les smartphones actuels qui visent tous les 6 pouces (voir plus), on retrouverait le fameux Touch ID, une puce A13 et 3 Go de RAM.

Autant dire qu'Apple ne cherche pas à impressionner avec un prix "à partir de 399$" pour 64 Go de stockage.

Vu qu'Apple a privilégié la production en Chine (ce qui est très surprenant quand on connait la situation actuelle), on peut s'attendre à une production qui ne tournerait pas à 100%. Après, peut-être qu'on se trompe complètement et que les récentes propositions financières et avantages du partenaire d'Apple ont permis d'embaucher beaucoup de monde.

D'après Foxconn, la production devrait reprendre au maximum de sa capacité dès la fin mars.