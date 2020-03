Harry Potter Puzzles & Spells : un match-3 avec le plus célèbre des sorciers

Il y a 36 min (Màj il y a 36 min)

Guillaume Gabriel

Le plus célèbre des sorciers revient sur nos mobiles, comme l'annonce le studio populaire Zynga au travers d'un communiqué. Dans ce dernier, on y apprend que Harry Potter: Puzzles & Spells a été développé en partenariat avec Portkey Games et Warner Bros Interactive Entertainment, en reprenant un concept bien connu.



En effet, le nouveau jeu sera un match-3, qui doit sa popularité grâce à un certain Candy Crush...

Harry Potter: Puzzles & Spells disponible en soft-launch

Pour le moment, très peu d'informations ont fuité sur ce nouveau jeu, si ce n'est qu'il suivra la franchise Harry Potter et mettra en avant divers moments des films et de nombreux personnages.



Dans Harry Potter: Puzzles & Spells, on y incarnera pas le célèbre sorcier à lunettes, mais bel et bien son propre personnage. On y découvrira le monde magique sous une nouvelle forme en apprenant de nouveaux sorts et potions, tout en faisant la rencontre de personnages clés.



Le jeu aura également des événements quotidiens avec la possibilité de monter de niveau et de débloquer plus de personnalisation pour les personnages du jeu. Harry Potter: Puzzles & Spells a été lancé en soft-launch aux Philippines et devrait rapidement voir le jour dans le monde entier.