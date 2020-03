Le jeu de tir War Tortoise 2 est de sortie sur iOS et Android

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

War Tortoise 2 est enfin arrivé sur App Store et le Play Store, après quelques semaines de précommande. Après un premier opus décalé et réussi en 2016, Foursaken Media nous propose une suite améliorée en tout point. Gameplay et réalisation. La recette n'a pas fondamentalement changée mais les nouveautés sont intéressantes !



Regardez le trailer vidéo de War Tortoise 2 :

War Tortoise 2 : le jeu de tir ajoute une bonne dose d'exploration sur iPhone, iPad et Android

En sortant War Tortoise 2 quatre ans après son premier opus, Foursaken Media était attendu au tournant. Et les développeurs n'ont pas chômé avec plusieurs nouveautés intéressantes.



La plus grande réside dans la partie exploration qui permet de voyager et de découvrir de nouveaux territoires, par opposition à la nature totalement stationnaire du premier titre. Résultat, le gameplay s'en trouve approfondi, tout comme l'intérêt puisqu'il est possible de capturer des territoires et d'y construire des bâtiments afin d'en prendre le contrôle. Outre la partie exploration tactique, les développeurs nous proposent de nouveaux pilotes jouables avec des compétences spécifiques à chaque fois, de nouvelles armes et objets pour attaquer et vous défendre, et un moteur graphique plus impressionnant. Si vous avez un appareil (très) récent, vous pourrez admirer les effets de particules détaillés, si tant est que vous puissiez détourner les yeux de l'action.



Pour les novices, War Tortoise est un jeu de guerre dans lequel vous êtes à dos d'une énorme tortue terrestre de guerre, une sorte de tortue ninja du futur. Allégorie d'un char lourd armé jusqu'aux dents, équipé d'armes puissantes et de tourelles, votre tortue sera votre meilleur ami qu'il faudra bichonner avec des armes, des protections et autres ressources. Sans oublier la personnalisation qui permet à chacun de se démarquer.



War Tortoise 2 est gratuit au téléchargement mais contient plusieurs achats intégrés. Et attention, comptez plus de 2,8 Go d'espace disque de libre et un appareil sous iOS 10 minimum. Et si vous êtes sous Android, direction le Play Store.

Télécharger gratuitement le jeu War Tortoise 2