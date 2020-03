Coronavirus : Apple propose le télétravail pour les employés de l'Apple Park

Le Coronavirus est partout et même aux États-Unis où il y a déjà des décès et beaucoup d'infectés. Apple a récemment communiqué à ce sujet avec ses employés et leur recommande clairement de faire du télétravail et de limiter leurs déplacements au maximum. Une situation qui devient de plus en plus inquiétante.

Une recommandation, mais pas une exigence

Travailler à son domicile n'est pas toujours facile, la firme californienne a recommandé à ses employés de l'Apple Park et du Infinite Loop à Cupertino de rester chez eux, ils ont officiellement l'autorisation de travailler à domicile.

Cependant, toutes les divisions ne le peuvent pas, les salariés qui doivent se déplacer dans les bureaux sont invités par Apple à faire attention (à la fois sur le trajet comme dans les locaux).

Une inquiétude collective s'installe en ce moment en Californie, surtout après que le département de la santé publique de Santa Clara est demandé aux entreprises d'annuler tous les événements à venir pour éviter le rassemblement de plusieurs personnes au même endroit.

Il a également été recommandé aux entreprises de privilégier le télétravail. On peut constater qu'Apple exécute toutes les recommandations et interdictions qui sont émises dans le comté de Santa Clara. Les Américains savent que la situation peut rapidement devenir incontrôlable, comme ça l'a été en Chine, comme ça l'est en Italie et comme ça risque de le devenir en France et dans le reste de l'Europe.

L'événement de la WWDC 2020 qui est prévu pour le mois de juin n'a pas encore été annulé. Probablement que Tim Cook et le reste de son équipe envisagent des solutions alternatives pour les annonces ou attendent tout simplement de voir si un vaccin aura été trouvé d'ici l'été (ce qui est peu probable).



