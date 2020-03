Cérémonie des Pégases : Sayonara Wild Hearts et Dead Cells récompensés

Corentin Ruffin

Belle première dans le secteur des jeux vidéo avec le lancement de la cérémonie des Pégases hier soir, au théâtre de la Madeleine à Paris. Sur une initiative du Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV), le but était de récompenser les meilleurs studios ayant marqué l'année passée avec leurs créations.



Ainsi, le SNJV avait pour ambition de proposer une équivalence vidéoludique des Césars du cinéma, pour mettre en avant un domaine qui prend de plus en plus d'ampleur au sein des foyers.

Sayonara Wild Hearts et Dead Cells grands vainqueurs

Pour une grande première, il faut dire que c'était plutôt réussi : avec une diffusion en ligne sur Twitch, mais également à la télévision grâce à ES1, le tout était orchestré par Salomé Lagresle et Manu Lévy.



La première édition a été marquée par les multiples récompenses décrochées par la création du studio bordelais Asobo, l'excellent A Plague Tale: Innoncence. Six prix ont été raflés par le jeu vidéo d'action-aventure, mettant en scène Amicia, une adolescente de famille noble soudainement coupée de ses racines et chargée de protéger son petit frère, un enfant maladif et coupé du monde nommé Hugo.



Parmi les différentes et nombreuses catégories, deux d'entre elles retenaient grandement notre attention : le meilleur jeu vidéo mobile et le meilleur jeu mobile étranger. C'est respectivement Dead Cells (Motion Twin) et Sayonara Wild Hearts (Simogo) qui remportent les premières palmes, et on ne peut qu'être d'accord avec ces décisions !



La liste complète des lauréats :