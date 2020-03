iOS 14 liste bien l'iPhone 9, l'iPad Pro 2020, les AirTags et plus

Décidément, les nouvelles n'arrêtent plus autour d'iOS 14... La fuite de code de la future mise à jour logicielle permet d'en savoir un peu plus sur ce qui nous attend, mais livre également de nouveaux détails sur les prochains appareils commercialisés par la Pomme.



Ainsi, nous en savons plus sur l'iPhone 9, l'iPad Pro, les AirTags et même sur une nouvelle télécommande pour l'Apple TV, comme nous l'indique nos confrères de 9To5Mac.

iPhone 9

Commençons par le produit le plus attendu des prochains mois, l'iPhone 9 ! Selon le code d'iOS 14, le futur smartphone low-cost de la firme prendra en charge Touch ID ainsi que les fonctionnalités Express Transit. Une bien belle façon d'attirer les possesseurs d'anciens appareils à switcher vers un modèle plus récent.



Pour rappel, le nouvel iPhone 9 ou iPhone SE 2 devrait sortir ce printemps, en même temps qu'iOS 13.4, sauf si le coronavirus vient jouer les trouble-fête...

iPad Pro 2020

La nouvelle gamme d'iPad Pro approche, pour apporter quelques nouveautés à la tablette professionnelle de la Pomme : selon le code, la petite nouvelle aura le droit à un nouveau module de caméras à triple objectif, avec un capteur de temps de vol, un objectif grand angle, un objectif ultra-large et un téléobjectif.



Le plus important là dedans, c'est la confirmation de la présence du capteur de temps de vol, qui amènera de nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée.

Apple TV

Du côté de l'Apple TV, on sait désormais qu'une nouvelle version se prépare (très attendue), mais le code va plus loin, en révélant qu'Apple a travaillé sur une nouvelle télécommande.



Pour le moment, cette révélation n'est pas très claire, mais les prochaines heures devraient nous en apprendre un peu plus... C'est également confirmé, la nouvelle application de sport d'Apple sera disponible sur Apple TV, apportant un coach dans votre salon !

AirTag

Du côté de la fameuse balise AirTag qui viendra concurrence Tile, Apple "confirme" le fonctionnement avec piles et la possibilité d'en configurer plusieurs d'un seul coup.



Le nouvel accessoire sera identifiable en réalité augmentée via les derniers smartphones, et émettra un bruit en cas de perte.

