AirPods Pro : une pub pour la réduction de bruit

Il y a 1 heure

Alban Martin

Apple a publié aujourd'hui une nouvelle publicité pour ses nouveaux écouteurs sans fil AirPods Pro, sortis fin 2019. La vidéo est centrée sur une femme portant des AirPods Pro qui utilise le mode "transparence" pour faire des courses dans la ville puis qui passe en mode "réduction de bruit" pour être transportée par la musique.

Une jolie publicité pour les AirPods Pro

Bien évidemment, même sans spot publicitaire, les ventes d'AirPods Pro sont au beau fixe. Il s'agit ici d'assoir la notoriété du produit et de toucher les rares personnes qui ne seraient pas au courant. Par contre, les délais de livraison sont actuellement plutôt longs quand on se rend sur l'Apple Store.



On vous rappelle que les principales différences entre les deux gammes de AirPods concernent la fonctionnalité d'annulation du bruit, une combinaison d'isolement passif grâce à la conception intra-auriculaire et à des algorithmes actifs. Résultat, la qualité sonore fait un petit bond et le maintient dans l'oreille est bien meilleur. Et pour ne pas sentir d'effet bouchon, Apple a même pensé à une mini ventilation dans chaque AirPod.



Autrement, le design est plus travaillé avec une tige d'écouteur plus courte et des contrôles par clic plus précis.



Les AirPods Pro sont vendus 279€, sauf promotion temporaire.



Voici la vidéo en question signée Apple :