Certaines entreprises autorisées à reprendre leurs activités à Wuhan

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Depuis ce matin, les entreprises de première nécessité sont autorisées à reprendre leurs activités à Wuhan, la ville chinoise d'où le Coronavirus est partie. L'épicentre de l'épidémie semble avoir maitrisé la situation.

La reprise totale prévue pour le 21 mars

La ville de Wuhan reprend donc des couleurs après plusieurs semaines de confinement et d'inquiétude. Les entreprises peuvent désormais progressivement relancer leurs activités ont annoncé les autorités du Hubei. Mais pas toutes.



En effet, seules les sociétés qui produisent des biens et services de première nécessité peuvent relancer la machine. On y trouve notamment les entreprises produisant des médicaments, de l'électricité, du gaz, de la nourriture et autre élément agricole.



La reprise est également possible pour d'autres secteurs si l'entreprise a une grande importance dans la chaîne de production nationale et / ou mondiale. Malgré tout, il faudra lui une autorisation avant de réouvrir. Le reste devra patienter jusqu'au 21 mars, date déterminée par les autorités pour la reprise totale.



Autre point notable, les transports de passagers par avion, train, voiture, bateau et bus pourront également reprendre dans les prochains jours, sans aucune précision supplémentaire.



On imagine que la Chine est pressée de montrer au monde que la situation est stable et maitrisée, ce qui lui permettra de relancer son économie au plus vite, mais qui devrait aussi faire plaisir à Apple, Google et autres géants qui produisent de nombreux produits sur place.



