Apple lance des promotions destinées aux entreprises sur ses Mac

Apple offre aux petites et moyennes entreprises jusqu'à 10 % de réduction sur les modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces dans le but de stimuler les ventes de Mac pendant le trimestre des fêtes, rapporte le média américain Bloomberg. Il s'agit d'un rabais plus important que ce qui est généralement offert aux entreprises, Apple parlant d'une "campagne Mac très spéciale". L'idée est évidemment de contrebalancer la baisse de production des iPhone 14, mais aussi le manque de nouveauté dans la gamme Mac.

Booster les ventes de Mac

Durant la conférence téléphonique sur les résultats d'octobre, le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, a déclaré qu'Apple s'attendait à ce que les revenus des Macs "diminuent sensiblement" d'une année sur l'autre au quatrième trimestre, entre octobre et décembre.

Les ventes de Mac vont baisser parce qu'en 2021, Apple avait une gamme de nouveaux ordinateurs qui comprenait notamment les MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec la puce M1 Pro / Max. En 2022, Apple ne renouvellera pas ses ordinateurs haut de gamme.



En juin, Apple a rafraîchi le MacBook Air M2 et le MacBook Pro M2 13 pouces, mais les modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces ne seront pas mis à jour avant 2023. Apple n'a pas non plus rafraîchi l'iMac, le Mac mini ou le Mac Pro cette année.



Le lancement du MacBook Air 2022 en juin a entraîné des ventes importantes de Mac au quatrième trimestre fiscal de 2022, les Mac étant responsables de 11,5 milliards de dollars de revenus, mais pas de quoi égaler les ventes de MacBook Pro de 2021.



Si vous êtes une entreprise, contactez Apple avant d'acheter. Pour les autres, rappelons les promotions du MacBook Air M2 chez Darty ou sur Amazon.