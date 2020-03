La keynote de mars aurait été annulée sans être annoncée

William Teixeira

Il y a encore quelques jours, toutes les rumeurs disaient qu’il devait y avoir une keynote au Steve Jobs Theater courant le mois de mars. Ce rendez-vous aurait permis d’annoncer le nouvel iPhone 9, les AirTags et les nouveaux Mac. Finalement, Apple l’aurait annulé.

Le premier Apple Event 2020 annulé à cause du Coronavirus

Rien n’était annoncé, mais Apple devait tenir une keynote en ce mois de mars. La firme en aurait profité pour présenter des mises à jour de produits et le lancement du tout nouvel iPhone d’entrée de gamme (qui devrait démarrer à 399$). Cependant, au vu de la situation urgente et alarmante du Coronavirus aux États-Unis, Apple aurait abandonné l’idée d’annoncer un événement pour le mois de mars.

Cette information provient de Cult of Mac qui a eu des sources bien renseignées qui affirment que la firme californienne était trop « préoccupée » pour proposer son rendez-vous qu’elle attendait tant !

De plus, il y aurait eu d’autres éléments qui auraient pousser Apple à annuler sa keynote...

Les retards de production : À cause de ce qui se passe en Chine, les usines de production ont pris un retard impressionnant, ce qui a obligé la firme de Cupertino à modifier ses plans. Apple devait présenter l’iPhone 9, mais était-il vraiment prêt ? Difficile à dire. La réponse est sans doute « non, il n’y a pas assez de stock pour un lancement mondial ».

: À cause de ce qui se passe en Chine, les usines de production ont pris un retard impressionnant, ce qui a obligé la firme de Cupertino à modifier ses plans. Apple devait présenter l’iPhone 9, mais était-il vraiment prêt ? Difficile à dire. La réponse est sans doute « non, il n’y a pas assez de stock pour un lancement mondial ». L'interdiction du comté de Santa Clara : Le gouvernement français a interdit les rassemblements de plus de 1 000 personnes pour éviter l’accélération de la propagation du Coronavirus. En Californie, le comté de Santa Clara a mis en place la même mesure. C’est quelque chose d’efficace et de logique qui permet de réduire le risque de contamination.

Reste à savoir si la WWDC 2020 qui va avoir lieu comme chaque année en juin sera annulée ou maintenue. Apple attend probablement la dernière minute pour voir si la situation évolue positivement. Quoi qu’il en soit, cette fois-ci s’il y a annulation, nous le saurons puisque chaque année Apple organise ce rendez-vous avec les développeurs.