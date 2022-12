Le rachat d'Activision par Microsoft sur le point d'être annulé !

La FTC vient d'annoncer qu'elle est contre le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft et qu'elle va porter l'affaire en justice. L'idée d'avoir Call of Duty exclusivement sur Xbox s'éloigne de plus en plus.

Ça se complique pour Microsoft et Activision

Mauvaise nouvelle pour Xbox ! Il y a quelques heures, la Federal Trade Comission (FTC) a indiqué qu'elle était contre le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars.



L'organisme des États-Unis en charge du contrôle des pratiques commerciales anticoncurrentiels juge que cet acte est déloyale envers la concurrence et qu'il pourrait déséquilibrer le secteur du gaming de manière importante. L'argument fatal crié haut et fort par son concurrent PlayStation depuis des mois.



Une action en justice va bientôt être lancée en ce sens et Microsoft devra se rendre au tribunal pour afficher ses arguments. Le point noir dans cette histoire pour Phil Spencer et ses équipes, c'est qu'il est extrêmement difficile de se défendre face à un organisme de l'État et surtout de faire pencher la balance en sa faveur.

Aujourd'hui, nous cherchons à empêcher Microsoft de prendre le contrôle d'un studio de jeux indépendant de premier plan et de l'utiliser pour nuire à la concurrence sur plusieurs marchés de jeux dynamiques et à croissance rapide.

Pour appuyer son propos, la FTC note que par le passé, le rachat de Bethesda s'est déjà transformé en jeux exclusifs et que cela pourrait donc recommencer à plus grande échelle avec Activision. De son côté, Microsoft se veut rassurant et a déjà publié un communiqué dans lequel la société se dit confiante et même pressée d'exposer ses arguments devant le tribunal.

Alors que nous croyions qu'il fallait donner une chance à la paix, nous avons une confiance totale dans notre cas et nous nous félicitons de l'opportunité de présenter notre cas devant un tribunal.

Une histoire sans fin ou déjà finie ?

Les soucis ne s'arrêtent pas là pour Microsoft. Pour rappel, la vente doit être finalisée et validée par tous les organismes au plus tard en juin 2023, soit dans six mois. Passé ce délai, il serait obligatoire de repasser par la case négociation sans oublier les milliers de documents à signer une nouvelle fois.



Il reste alors six mois au géant américain pour résoudre tous les problèmes en cours, en plus de ce nouveau procès de la FTC qui vient véritablement compliquer les choses. L'histoire nous a prouvé que rien n'est impossible, mais à l'heure actuelle, ça sent mauvais…



