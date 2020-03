Sonic aux Jeux Olympiques 2020 : les épreuves en vidéo

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Le nouveau jeu mobile de SEGA est prévu pour début mai sur Nintendo Switch, iPhone, iPad et Android. Il s'agit de Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui reprend le système de mini-jeux bien connu des fans de la série. Aujourd'hui, SEGA a dévoilé une nouvelle bande-annonce de gameplay qui présente les épreuves disponibles.



Voici la vidéo de preview du jeu :

Sonic et ses amis s'affrontent sur fond de Jeux Olympiques 2020

Au programme des Jeux Olympiques à la sauce "hérisson bleu", SEGA a prévu 15 épreuves officielles dont deux nouveautés qui font leur première apparition comme le Karaté et l’Escalade. Pour le reste, on trouve les traditionnels 100m, saut en longueur et autre lancer de javelot, plongeon, et autre badminton.



Alors que le prochain Sonic est prévu pour le 7 mai prochain, on vous rappelle que le titre est déjà en précommande sur App Store et qu'il sera aussi question de mini-jeux supplémentaires, et d'Extra Events avec des règles plus ou moins loufoques.



Voici les 15 épreuves officielles du jeu qui permettront de varier le gameplay de fort belle manière :

100 m 400 m haies Lancer du javelot Tir à l'arc Karaté Plongeon Tir Escalade Escrime Trampoline Lancer du marteau Tennis de table Saut en longueur BMX Badminton



Bien réalisé et complet, Sonic aux JO de Tokyo sera gratuit au téléchargement mais demandera de payer pour avoir accès à certaines épreuves.

Télécharger le jeu Sonic aux Jeux Olympiques