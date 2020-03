La Commission européenne travaille sur une loi sur le droit à la réparation

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Alors que c'était en discussion depuis quelques mois, la nouvelle devient concrète du côté de la Commission européenne : cette dernière travaille actuellement sur une nouvelle loi sur le droit à la réparation.



Comment cela se présente ? La nouvelle mesure forcera les constructeurs électroniques à faciliter à réparer et à recycler, tout en privilégiant les matériaux recyclés.



Une loi qui pourrait bien changer des choses en Europe, et qui pourrait être appliquée dès 2021.

La Commission européenne veut simplifier la réparation

Le but donc, miser sur l'écologie en forçant les constructeurs à opter pour un design écologique avec des normes techniques qui vont dans ce sens, tout en facilitant la réparation et permettant un recyclage, et donc une réutilisation future.



En octobre 2019, une similarité a déjà été mise en place par la Commission européenne, puisque ce sont les appareils électroménagers qui ont été la cible de l'éco-conception.



Pour l'exemple, grâce à cette mise en place, les constructeurs ont l'obligation de fournir les pièces détachées pour leurs appareils électroménagers, et ce, pour une période pouvant aller jusqu'à 10 ans.



Bien sûr, cela ne sera pas le cas pour les smartphones, mais d'autres prérogatives devraient être mises en place pour nos téléphones et nos tablettes.



Source