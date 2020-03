Coronavirus : Les essais d’AirPods et d’Apple Watch en Apple Store sont suspendus

Apple a décidé de prendre une mesure qui risque de lui faire perdre des ventes. Le géant californien a demandé à ses employés d’Apple Store de cesser de faire tester les Apple Watch et les AirPods aux clients qui le demandent.

Réduire le contact

Aux États-Unis on ne rigole pas avec le Coronavirus. Après avoir vu ce qu’a fait l’épidémie à la Chine et maintenant à l’Italie et au reste de l’Europe, ça ne donne pas envie de prendre « à la légère » ce virus.

Chaque entreprise prend des décisions pour protéger ses employés et limiter au maximum le risque de contact avec une personne infectée.

Selon le rapport de Business Insider : « Apple réduit les essais d'Apple Watch dans certains de ses magasins de vente au détail pour lutter contre l'épidémie de coronavirus en cours. Les employés de l'Apple Store sont invités à ne pas encourager les clients à essayer des produits comme l'Apple Watch et les AirPods, et à ne permettre aux clients de le faire que sur demande ».

Cette décision n’est pas celle que voulait Apple, puisque dans l’esprit du géant californien, toucher, tester, découvrir le produit est un argument de poids pour convaincre le client de sortir sa carte bancaire ! C’est aussi une façon de créer un lien entre le vendeur et le client.

Le fait de tester l’Apple Watch permet par exemple de savoir quelle taille de boîtier vous correspond le plus, pour les AirPods c’est surtout pour voir ce que donnent les embouts intra-auriculaires dans les oreilles.

Pour l’instant les Apple Store européens et américains continuent d’ouvrir leurs portes (sauf en Italie où les magasins doivent rester fermer excepté les magasins alimentaires et les pharmacies).

Apple suit de près la situation et prend les bonnes décisions au fur et à mesure que le Coronavirus gagne du terrain.