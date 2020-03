Apple annule les sessions Today at Apple aux États-Unis, Canada et Mexique

William Teixeira

Mieux vaut prévenir que guérir. Vu que la situation devient très compliquée aux États-Unis, que les restrictions et annulations d’événements s’enchaînent, Apple a trouvé plus logique d’éviter les rassemblements dans ses Apple Store avec ses ateliers « Today at Apple ».

Une décision en cours en Italie, États-Unis, Mexique et Canada

Ne prendre aucun risque de propagation du virus, tel est l’objectif qu’a choisi de prendre la firme californienne. Le mois de mars devait être le mois des ateliers « She Creates » à l’occasion de la journée internationale de la femme qui a eu lieu le 8 mars dernier. Ces ateliers sont reportés à une date ultérieure.

Apple avait commencé à annuler des sessions à New York, mais également dans les banlieues aux alentours. Des sessions ont aussi été annulées à San Francisco et Seattle sur conseils des autorités locales.

Pour rappel, les Today at Apple sont des ateliers organisés en Apple Store pour se familiariser avec les produits Apple ou une application (très souvent l’app Appareil photo), c’est aussi l’occasion de rencontrer des influenceurs, des professionnels de la photographie, de la mode, du dessin, de la chanson...

C’est une « astuce » utilisé par la firme de Cupertino depuis plusieurs années pour « attirer » les consommateurs dans sa boutique et leur fait découvrir les fonctionnalités du dernier iPhone, du dernier iPad... Ce qui pousse très souvent à l’achat.

C’est la première fois dans son histoire qu’Apple annule en masse des ateliers dans plusieurs pays. Vu la situation exceptionnelle que provoque le Coronavirus, Apple s’est sentie obligé de procéder à ces annulations. Les regroupements de 1000 personnes sont pour l’instant interdit, mais un regroupement de juste 20 personnes permet aussi au virus de se propager.



