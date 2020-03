Roundguard : un dungeon flipper sur Apple Arcade !

Alban Martin

Roundguard est le nouveau titre du service de jeux en illimité Apple Arcade. Comme chaque vendredi ou presque, Apple met en ligne un nouveau titre pour les abonnés qui peuvent y jouer sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Rappelons que le service est facturé 4,99€ par mois.



Voici le trailer vidéo du nouveau jeu Apple Arcade :

Roundguard : un flipper et des donjons

Roundguard est un dungeon crawler pas comme les autres puisque son gameplay est fortement impacté par le jeu de flipper. Avec des niveaux aléatoires, des butins en pagaille, des ennemis à la pelle et des personnages excentriques, pas sûr que vous puissiez vous ennuyer.



Avec trois classes (guerrier, voleuse et magicienne) et une centaine d'objets, vous aurez de quoi faire pour surmonter n'importe quelle situation. En effet, chacun d'entre eux à ses propres capacités et les combinaisons seront nécessaires pour établir la bonne stratégie.



Si vous aimez les rogue-like et Peggle, alors Roundguard est fait pour vous, surtout si vous l'humour douteux vous fait rire 🤪.

Roundguard est un dungeon crawler rebondissant avec des effets de flipper, beaucoup de butin, et un château randomisé rempli de personnages excentriques. Tentez votre chance contre des hordes de monstres adorablement dangereux, et des éléments éprouvants de rogue-like dans cette aventure rebondissante de rondeurs !

