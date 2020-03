Apple et Netflix suspendent le tournage de tous les films et séries

Tout s’arrête. Après les Apple Store, Apple a suspendu tous les tournages sur des projets Apple TV+ en studios extérieurs, interrompant temporairement les travaux sur "The Morning Show", "Foundation", "See", "Lisey's Story", "Servant" et "For All Mankind".

Apple prend ses précautions malgré la concurrence

La première série à avoir tout arrêté fut "The Morning Show" qui, jeudi soir, annonçait qu'elle mettait en pause la production afin d'empêcher les acteurs et l'équipe de tournage d'attraper le coronavirus. Depuis, comme le souligne The Hollywood Reporter, l'arrêt temporaire de la production s'est maintenant étendu à tous les autres shows ‌Apple TV‌+.



"The Morning Show", "See", "Servant" et "For All Mankind" filmaient les épisodes de la saison deux, tandis que "Foundation" et "Lisey's Story" filmaient leurs saisons inaugurales.



C’est un coup dur notamment en raison de la forte concurrence et avec Disney qui arrive mondialement le 24 mars. Apple n’a pas le catalogue de ce dernier ou de Netflix pour tenir plusieurs semaines sans ajout.

Netflix également touché, tout comme Disney

Netflix a également arrêté toute production physique de films et de séries pendant deux semaines aux États-Unis et au Canada, et Disney TV Studios a mis un coup d’arrêt au tournage de 16 pilotes.



Warner Bros Television Group a arrêté la production d’encore plus de programmes télévisés et de pilotes en préparation, et CBS, Paramount TV Studios, Showtime et la CW ont reporté la production de certains contenus.



Compte tenu de la propagation du coronavirus, il n'est pas clair combien de temps Apple et d'autres sociétés de production télévisuelles devront interrompre leur travail, et comment cela affectera les dates de lancement. D’ailleurs, plusieurs films qui devaient bientôt débuter en salles sont également repoussés. Un chamboulement sans précédent...



