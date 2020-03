Apple et le télétravail : un processus rendu complexe par les secrets

Avec le coronavirus qui continue de s'étendre dans le monde entier avec une concentration actuelle en Europe, les firmes poussent doucement, mais sûrement, leurs employés à faire du télétravail.



Parmi eux, Apple n'échappe pas à la règle et prend cette épidémie avec le plus grand sérieux possible. Si leur emploi le permet, la firme à la Pomme demande à ses employés de travailler de chez eux.



Hélas, la tâche semble bien plus complexe que pour d'autres compagnies, comme le révèlent certains concernés, notamment à cause du culte du secret d'Apple.

Apple rend complexe le télétravail de ses employés

C'est au travers d'un article publié par nos confrères du Wall Street Journal qui révèle l'information au travers de témoignages d'employés. Selon des ingénieurs en charge de développer les logiciels et applications, le télétravail est assez problématique, notamment à cause d'une politique interne évoluant tous les jours, sur le travail qu'il est possible de faire ou non.



En effet, à cause de la politique de sécurité stricte, certains des employés ne peuvent accéder à des plateformes cruciales pour la réalisation de leur travail. De même pour les ingénieurs en charge de la réalisation de produits non commercialisés, qui ne peuvent pas sortir de l'Apple Park, forçant ainsi ces derniers à se rendre encore dans le campus.



Des problématiques complexes pour Apple...



