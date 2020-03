Canal+ passe en clair sur toutes les box (avantage aussi pour les abonnés)

Il y a 1 heure (Màj il y a 31 min)

Julien Russo

3

Nous vivons en ce moment une situation incroyable. Des millions de Français sont invités à rester chez eux et éviter les déplacements le plus possible. Cependant, qui dit rester à domicile dit trouver des occupations ! Pour certains, il y a les jeux vidéos, les séries sur Netflix... Mais pour d'autres qui ont toujours tendance à sortir, c'est plus compliqué. Pour les aider, Maxime Saada le CEO du groupe Canal+ a annoncé mettre en clair Canal+.

Canal+ offert pour toutes les box

C'est un beau geste que fait le groupe Canal+. À l'heure où le télétravail est privilégié et que les enfants sont à la maison à cause de la fermeture des établissements scolaires, ce n'est pas toujours facile de s'occuper. Pour donner un petit coup de pouce, le CEO de Canal+ a pris la décision avec le reste de son équipe de rendre accessible à tous les abonnés d'une box internet la chaine Canal+.

Bien évidemment, comme on pouvait s'y attendre, les titulaires d'un abonnement Canal+ eux continueront à payer, mais ils ont aussi plusieurs avantages.

En effet, pour les abonnés, le groupe donne l'accès aux chaines Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires.

Étant abonné aux chaines Canal+ et aux chaines Canalsat Panorama, nous avons eu l'ajout il y a quelques minutes des chaines comme les chaines OCS, Ciné+ et Disney Cinéma.

Précisons que ces ajouts se sont fait via le bouquet Canal+ de notre Bbox, mais aussi sur l'application myCANAL. Ce geste est annoncé jusqu'au 15 avril 2020.

C'est une bonne nouvelle qui va à la fois faire plaisir aux nombreux foyers qui doivent rester confinés, mais cela va aussi inciter les Français à rester chez eux.

On dit merci qui ? Merci Canal+.



Canal+ passe en clair pour tous sur toutes les box. Et pour nos abonnés, nous ouvrons l’accès à toutes nos chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires. Prenez soin de vous pic.twitter.com/wyDJ7qaevA — Maxime Saada (@maxsaada) March 16, 2020

