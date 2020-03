Coronavirus : Les sites de divertissement pourraient avoir une limitation d'accès pour privilégier le télétravail

Nous entrons aujourd'hui dans un nouveau mode de travail. Suite à la déclaration du président Emmanuel Macron, il a été recommandé aux employeurs de privilégier au maximum le télétravail dans le cadre d'une continuité d'activité en période de crise. Des millions de Français habitués à se déplacer dans les locaux de leurs entreprises vont devoir utiliser leur connexion personnelle pour travailler, mais ils seront loin d'être les seuls...

Quand le travail et le divertissement se rencontrent

Les réseaux de nos FAI vont être mis à rude épreuve dès aujourd'hui. En effet, avec le confinement de millions de personnes au domicile, l'utilisation de la connexion internet va devenir intensive. D'un côté on a ceux qui vont s'en servir pour des raisons professionnelles et de l'autre ceux qui vont s'en servir pour se divertir, en particulier les enfants et adolescents qui vont probablement se lâcher sur les jeux en ligne et les plateformes de streaming. C'est même inévitable, puisqu'il leur sera recommandé de ne pas sortir et en plus les cinémas, les salles de jeux, les cafés... sont fermés !



Le président de la Fédération française des télécoms Arthur Dreyfuss s'attend à un trafic très élevé, il a tout de même tenu à rassurer en déclarant : "Les infrastructures sont dimensionnées pour absorber des pics d'activité". Il est toujours difficile d'anticiper la tendance d'un trafic quand il faut prévoir le comportement de millions de personnes. Cependant, si l'utilisation des réseaux des FAI devient trop importante, des mesures vont être prises.

On parle de quelles mesures ?

Sans grande surprise, les activités professionnelles passeront avant le divertissement. Tous les fournisseurs d'accès à internet comme SFR, Bouygues Télécom, Orange et Free vont observer de près l'utilisation du réseau. Pour faire simple, si une consommation "trop importante" est constatée sur des services comme Netflix, YouTube, TikTok ou les jeux en ligne comme Fortnite, il se pourrait que l'accès soit volontairement ralenti pour éviter que le réseau sature.



Le problème c'est que si le trafic atteint des extrêmes, cela pourrait gêner les abonnés qui utilisent leur connexion personnelle pour travailler et c'est ce que veulent absolument éviter les FAI et le gouvernement.

D'après Arthur Dreyfuss tout a minutieusement été organisé pour que cette difficile période se passe au mieux : "Tous les opérateurs télécoms ont mobilisé des milliers d'ingénieurs et de techniciens qui superviseront et entretiendront l'ensemble du réseau".

Avec la fermeture des écoles, collèges, lycées et le confinement à domicile, les plateformes de streaming et les jeux en ligne vont connaître leur meilleure audience. Quand on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres...



