A Summer’s End Hong Kong 1986 : le roman vidéoludique se prépare sur iOS

Les romans vidéoludiques sont très connus et populaires au Japon et en Chine, mais petit à petit, le genre commence à se faire une place de choix en Europe.



Preuve en est avec la multiplication récente des titres au sein des différents magasins comme Steam, l'App Store ou le Play Store. L'un des prochains à faire son arrivée n'est autre que la création du studio Oracle and Bone.



A Summer’s End – Hong Kong 1986, c'est son nom, sortira le mois prochain sur PC et suivra dans la foulée sur nos mobiles

A Summer’s End - Hong Kong 1986 est un jeu de roman visuel qui sortira sur Steam pour PC. Suivez l'histoire de Michelle et Sam, et comment leur rencontre fortuite se transforme en une relation amoureuse plus profonde. Situé dans Hong Kong dynamique en 1986, c'est une histoire originale sur l'amour, la famille et la culture.

Vous l'aurez compris, le jeu prendra place au sein de la ville de Hong Kong, dans les années 80, pour un jeu très coloré, style néon. Le jeu nous emmènera dans un monde en évolution rapide où les cultures et les visions du monde conflictuelles se heurtent.



Concernant la sortie de A Summer’s End – Hong Kong 1986, cette dernière devrait se faire le 23 avril sur PC, avec une sortie prévue plus tard sur iOS et Android.