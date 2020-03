The Seven Deadly Sins atteint les 3 millions de téléchargements

Il y a 1 heure (Màj il y a 27 min)

Guillaume Gabriel

Réagir

Le nouveau jeu de Netmarble, The Seven Deadly Sins, est disponible sur l'App Store et le Play Store depuis le début du mois de mars.



Une bien bonne nouvelle pour les amateurs d'action-RPG, qui l'attendaient avec impatience : rien qu'au Japon, on avait dépassé, à l'époque, le million de précommandes sur mobiles.



Un succès qui se dessinait et qui se confirme avec l'arrivée de premières statistiques puisque le jeu aurait atteint les 3 millions de téléchargements cumulés dès la première semaine de lancement.

The Seven Deadly Sins fait fort pour sa première semaine

Le premier bilan provient du studio lui-même, puisque Netmarble a partagé la grande nouvelle : The Seven Deadly Sins a dépassé les 3 millions de téléchargements cumulés au bout d'une semaine de lancement.



Un chiffre d'autant plus impressionnant quand on sait que l'Asie ne fait pas partie des comptes, étant donné que le jeu est disponible depuis juin 2019. Le jeu a fait fort en France aussi, puisqu'il a atteint la deuxième place dans le classement de l'App Store et du Play Store.



Seungwon Lee, co-PDG de Netmarble :

Nous sommes reconnaissants envers nos joueurs pour leur passion envers The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Nous espérons qu’ils continueront de s’amuser et de profiter des aventures palpitantes des Seven Deadly Sins.

Télécharger le jeu gratuit The Seven Deadly Sins