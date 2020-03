Coronavirus : Les employés de l'Apple Park sont invités à rester en confinement à domicile

En Californie on prend le Coronavirus très au sérieux, alors que l'épidémie affiche une progression constante au niveau du nombre d'infecté, six comtés de la baie de San Francisco ont pris des mesures pour que les gens restent à domicile. Visiblement, cela concerne la zone où habite la majorité des salariés de l'Apple Park. Les conditions de travail vont devenir plus difficiles, puisqu'il va falloir travailler à domicile !

7 millions d'Américains concernés par les mesures de confinement

Pour vaincre le Coronavirus et arrêter la propagation du virus, la meilleure solution reste de s'isoler et de restreindre au maximum le nombre de personnes que l'on croise au quotidien. Des mesures de confinement plus conséquentes ont été prises par les comtés de San Francisco, Marin, Santa Clara, San Mateo, Contra Costa et Alameda, comme le rapporte l'Associated Press.



Les mesures sont les mêmes qu'ont pris Emmanuel Macron et Christophe Castaner pour la France, il n'est pas interdit de sortir de chez soi, mais il est demandé de le faire uniquement pour les cas de première nécessité (comme aller à la pharmacie, aller au supermarché, consulter son médecin généraliste...).

À l'heure actuelle, la Californie compte 335 cas de Coronavirus et 6 décès confirmés. Il est recommandé aux Californiens de 65 ans et plus de rester confinés à leur domicile sur une durée indéterminée. Pour les personnes atteintes d'une maladie ou étant fragile, il faut limiter les déplacements au maximum.

Comme en France, les entreprises sont invitées à proposer du télétravail à leurs employés. Apple qui est concerné par ces mesures de confinement facilite en ce moment l'accès au télétravail, mais la culture du secret en interne gêne le bon fonctionnement du travail à distance.



