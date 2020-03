Inédit : Universal va proposer ses nouveaux films en location sur iTunes

Il y a 3 heures

William Teixeira

Réagir

C'est un coup dur pour les sociétés de production cinématographique. Elles avaient toutes commencé l'année avec un planning bien chargé de nouveaux films, cependant le Coronavirus en a décidé autrement. En France comme dans de nombreux pays dans le monde, les salles de cinéma sont fermées et ne permettent pas aux clients de voir les derniers films à l'affiche.

Des sorties décalées et des films mis en location

En 2020, Universal avait mis le paquet sur les sorties de films. Il est prévu le dernier James Bond, Sans un bruit 2, le dernier Fast & Furious... Un grand nombre ont été décalés dans les prochains mois (entre septembre et décembre majoritairement), puisqu'il est inimaginable de sortir des films à gros budgets ce mois-ci ou le mois prochain avec les conditions sanitaires actuelles.

Vous l'aurez deviné, si Universal et ses concurrents décalent tous les nouveaux films, il risque d'y avoir un sacré embouteillage dans les films à l'affiche en fin d'année.



Pour limiter les lancements en simultanée, Universal a pris la décision de proposer des films en location (et non pas en streaming). Il a été révélé aujourd'hui que trois films très attendus vont être disponibles en location sur iTunes et les autres plateformes de ventes et locations VOD, dès le vendredi 20 mars 2020.

Trois films ont été sélectionnés pour ce lancement un peu spécial :

L'Homme Invisible

The Hunt

Emma

C'est une première mondiale pour Universal, l'entreprise qui n'a jamais vraiment été "pour" ce genre de pratique, doit s'y confronter aujourd'hui après le confinement de centaines de millions de personnes à travers le monde.

La location des films sera exactement sur le même principe qu'une location normale. Vous aurez à valider la commande avec votre compte Apple et le contenu sera accessible sur les prochaines 48 heures.

Ce qui risque par contre de refroidir sera probablement le prix, puisque Universal va proposer la location de ses nouveautés à un tarif fixé à 20€, soit bien plus qu'une place de cinéma (même à Paris). On imagine que ce prix aussi élevé est aussi en rapport avec la commission que se prend Apple, qui doit être bien plus importante que les cinémas.