LG prépare un écran 2-en-1 inédit pour 2022 : DualUp

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

TV / Windows

Alexandre Godard

Réagir



LG a de l'ambition pour ce début 2022 et va tenter de vous convaincre d'utiliser un moniteur de la marque avec un format inédit. Cet écran sera présenté en profondeur au CES 2022 début janvier mais les premières images semblent prometteuses.

Que pensez-vous du DualUp ?

Ce qu'il y a de bien avec la technologie, c'est qu'on est en constante évolution et que chaque année il est possible de trouver un produit qui nous surprend. Si depuis un certain temps nous nous sommes habitués à posséder plusieurs écrans les uns à côtés des autres et reliés pour ne faire qu'un, LG a dans sa besace un format inédit qui pourrait vous faire revoir vos plans.

Comme vous pouvez l'apercevoir sur la photo ci-dessous, ce nouvel écran connu sous le nom de DualUp a pour objectif de vous offrir un format 16:18 inhabituel. Avec cette configuration, on a l'impression d'avoir deux écrans superposés l'un sur l'autre.

Un écran vertical qui a pour objectif de satisfaire les professionnels avec sa résolution 2560 x 2880 pixels surnommé "Square Double QHD". Afin d'être précis, la marque souligne que c'est comme si vous possédiez deux moniteurs de 21.5 pouces encastrés l'un dans l'autre.



Pour la partie marketing, LG promet dans son communiqué que cette disposition sera bien plus agréable au quotidien en comparaison avec les écrans côte à côté qui à termes peuvent donner mal au niveau du coup à force de tourner la tête de gauche à droite. À voir lors de l'utilisation à long terme si cela s'avère réellement bénéfique mais en tout cas, ce DualUp a l'audace de proposer de la nouveauté.



Pour ce qui est des autres caractéristiques connues à ce jour, on note une luminosité jusqu'à 300 nits, un rapport de contraste 1000:1 ou encore la prise en charge de la norme HDR10. Pour le reste, il faudra patienter jusqu'au 5 janvier 2022, date à laquelle débute le CES.



Pour rappel, il y a tout juste cinq jours, LG a présenté un écran UltraFine OLED 4K de 27 pouces qui sortira durant l'année 2022.