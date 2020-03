Alto's Odyssey et Alto's Adventure : Les jeux sont gratuits sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV

Les jeux du studio Snowman sont probablement dans la catégorie des plus beau jeux graphiquement de l'App Store. Proposant différents environnements avec des obstacles lors du parcours, l'addiction monte très vite dès les premières minutes de jeu. Suite à la crise sanitaire que nous vivons actuellement, l'éditeur des jeux Alto's a décidé de passer en mode gratuit ses jeux iOS, iPadOS, tvOS et macOS.

Alto's Odyssey et Adventure disponibles gratuitement

Le studio Snowman n'est pas le genre d'éditeur à passer en gratuit ses jeux Alto's, mais suite à la situation actuelle en France et le confinement à domicile de plusieurs millions de Français, l'éditeur a décidé de faire un geste. Le but est de divertir les plus jeunes, comme les plus âgées à qui le gouvernement a demandé de rester à domicile.

Si vous ne connaissez pas, Alto's Adventure et Odyssey sont des jeux où vous incarnez un snowboarder qui doit récupérer ses lamas perdus.

Cependant, ce ne sera pas aussi simple qu'on le pense, puisque vous trouverez sur votre chemin des obstacles à éviter, mais surtout des "anciens" qui vous poursuivront parce que vous êtes passé trop proche de leur camp.

Plus vous avancez dans l'aventure, plus vous aurez de changement de paysage, vous passerez du jour à la nuit et du soleil à la pluie.



Nous sommes chez iPhoneSoft de grand joueur d'Alto's Adventure depuis plusieurs années, cette période de gratuité pour Alto's Odyssey va nous inciter à découvrir un nouveau jeu de l'éditeur. D'après les premiers retours, le second opus est encore plus poussé graphiquement et de nouveaux environnements (comme le désert) permettent de se renouveler par rapport à Alto's Adventure.

