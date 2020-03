GrayKey : le boîtier qui déverrouille les iPhone de plus en plus cher

Il y a 5 heures

Guillaume Gabriel

9

En mars 2018, nous vous parlions de la société Grayshift et de son boîtier mystérieux : le GrayKey. Ce dernier permet entre autres de déverrouiller les iPhone mais également d'accéder à leurs données en forçant les défenses des différents modèles d'appareils iOS.



Pour ce faire, deux câbles Lightning permettent la connexion avec l'appareil qui, une fois branché, va être mis à l'épreuve par le boîtier qui tentera de trouver le mot de passe.



Les polices et gouvernements sont les premiers à l'utiliser, mais vraisemblablement, son prix augmente de plus en plus...

GrayKey : le boîtier nécessitant Internet coûte plus cher

Visiblement, le GrayKey fait payer sa popularité croissante ces derniers, comme le révèlent nos confrères de chez Motherboard. Jusqu'à présent, il est possible d'acheter deux versions de ce boîtier : un qui ne nécessite pas Internet et qui peut déverrouiller en illimité, puis un autre qui a besoin d'Internet pour fonctionner et qui se limite à 300 déverrouillages.



C'est cette version qui semble dégringoler au niveau des prix, puisque de base, il fallait débourser "seulement" 10 000 dollars à l'époque. Désormais ? Il faut payer la petite somme de 18 000 dollars, sachant que l'on parle d'une licence annuelle...



La hausse de prix se justifie par la difficulté à trouver des failles de sécurité dans les iPhone...



Source