Levelhead : le jeu de plateforme avec outils de création lancé en avril

Il y a 5 heures

Guillaume Gabriel

En mai 2018, le studio Butterscotch Shenanigans, créateur du hit Crashlands, faisait l'annonce du un nouveau jeu sur lequel les développeurs travaillaient.



Ce dernier porte le nom de Levelhead et reprend quelque peu le concept bien connu du jeu Super Mario Maker : un jeu de plateforme avec éditeur de niveaux grâce auquel vous pourrez laisser parler votre imagination.



Autant dire que c'est un jeu que j'attends avec grande impatience et qui devrait faire un véritable carton sur l'App Store. Ce dernier revient sur le devant de la scène avec, deux ans plus tard, une date de sortie.

Levelhead : une sortie prévue pour le 30 avril

Levelhead, le jeu de plateforme très attendu du développeur de Crashlands, Butterscotch Shenanigans, a enfin une date de sortie pour mobiles et Nintendo Switch.



C'est le mois prochain, et plus particulièrement le 30 avril, que les joueurs pourront découvrir ce qui prend la direction d'un vrai succès. Pour le scénario, on y incarne un robot de livraison ayant pour but d'aller d'un point A à un point B.



Mais, le plus intéressant, c'est qu'il sera possible de créer ses propres niveaux grâce à des outils poussés, puis de les partager avec d'autres joueurs.