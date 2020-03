TFT: Teamfight Tactics : l'autochess de Riot Games est de sortie sur mobile

TFT: Teamfight Tactics est enfin disponible sur iOS et Android ! Le mode de jeu légendaire de League Of Legends aura mis moins d'un an avant d'atterrir sur nos mobiles. Sorti en juin 2019 sur PC et Mac, le mode Auto Chess a pris soin de s'adapter parfaitement aux écrans tactiles, tout en conservant la totalité des fonctionnalités.



TFT: Teamfight Tactics : le vrai auto Chess sur iPhone et Android

Riot Games, les créateurs de League of Legends (LoL), nous proposent donc enfin de créer une armée composée de vos champions préférés dans Teamfight Tactics Mobile, le jeu de combat JcJ automatique. Pour cela, vous devez sélectionner, améliorer et placer les champions de LoL pour venir à bout de vos adversaires dans des matchs à plusieurs manches. Ensuite, vous les laissez combattre sur un plateau qui sera le théâtre de nombreux rebondissements. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'un RPG Tactique en temps réel mais d'un tout autre genre.



Le choix des personnages se fait parmi trois classes - Démons, Berzerkers et Gardiens - selon vos besoins en termes de stratégie et de style de jeu. Il faudra s'y pencher à chaque partie car les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas grâce à une sélection aléatoire des ennemis et des évènements, ainsi qu'entre chaque manche pour réajuster votre tactique. De quoi s'occuper de longs moments, sans oublier les nombreuses mises à jour déjà planifiées qui apportent une profondeur de jeu déjà aperçue sur les ordinateurs. D'ailleurs, le cross-play est possible entre iOS Android, PC et Mac, de quoi défier vos amis à tout moment.



Si les débutants s'exerceront pendant quelques heures, les joueurs confirmés pourront filer directement sur les compétitions en ligne qui sont disponibles d'office.



Enfin, la boutique de ce jeu gratuit est un véritable piège, alors attention à votre porte-monnaie. Si vous êtes sous Android, rendez-vous sur le Play Store. Et sur iPad, on attendra probablement une future mise à jour.





Notre avis sur "TFT: Teamfight Tactics"

