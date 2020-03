Apple applique une restriction sur le nombre d'iPhone par commande

William Teixeira

La disponibilité de l'iPhone 11 Pro serait critique d'après certains revendeurs qui auraient un rythme de livraison très inférieure à d'habitude. Pour la seconde fois de son histoire, Apple met en place une restriction du nombre d'iPhone par commande. La firme de Cupertino propose que deux iPhone maximum par panier. Au-delà du troisième, nous avons un message indiquant que nous avons atteint le nombre maximal d'iPhone.

Les premières conséquences de l'énorme ralentissement de production en Chine

Pour que tout le monde puisse avoir un iPhone en période de crise sanitaire, Apple a mis en place sur son Apple Store en ligne un blocage de deux iPhone par commande, au bout du troisième vous avez le message : "Un maximum de 2 iPhone 11 Pro peut être acheté par client. Veuillez modifier la quantité totale de iPhone 11 Pro dans votre commande avant la validation". Celui-ci s'affiche en rouge en haut de l'écran.



Le nombre maximal d'iPhone c'est quelque de connu chez Apple. La firme de Cupertino use de cette technique lors des lancements de nouvel iPhone dans les Apple Store physiques quand la file d'attente est importante. C'est une organisation pour que tout le monde reparte minimum avec 1 iPhone.

Si aujourd'hui Apple utilise cette stratégie, c'est que les stocks doivent vraiment être faibles. D'après Reuters qui a minutieusement testé avec tous les iPhone, la restriction mise en place par Apple concerne :

l'iPhone 8 et 8 Plus

L'iPhone XR

l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max

Les autres modèles peuvent être achetés par 4, 5, 6... sans aucune difficulté ! Ces mesures exceptionnelles ont été observées sur l'Apple Store en ligne français, chinois, taïwanais, Hong-Kongais et Singapourien.

La seule fois où Apple a restreint le nombre d'iPhone sur une commande en ligne date de 2007 lors du lancement de l'iPhone, un trop gros nombre de personnes achetait l'iPhone de première génération pour le revendre juste derrière.



Même si les principales usines chinoises ont repris le travail depuis plus de deux semaines, les stocks seraient vraiment limités à cause de l'absence de production sur la fin janvier et le mois de février.

Selon Nicole Peng du cabinet Canalys, il y a une autre hypothèse sur cette limitation d'unités dans les commandes. Ce serait pour limiter les achats des personnes qui revendent sur le marché noir et qui en profitent à chaque fois qu'Apple a des difficultés avec les stocks. Comme les Apple Store sont fermés, ils se redirigent tous vers l'Apple Store en ligne.



Nicole Peng a déclaré : "Cela s'est produit dans le passé en Asie lors du lancement d'un nouvel iPhone et les scalpers ont vu une opportunité de vendre en Chine continentale, où les nouveaux téléphones étaient plus difficiles à acheter à l'époque".