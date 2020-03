Confinement : au tour de Gameloft de se montrer généreux

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

1

Suite à l'augmentation alarmante de la présence du coronavirus en France et en Europe, ainsi que la plupart des nouvelles mesures de confinement mises en place dans plusieurs pays, les studios et services en ligne continuent de se montrer généreux.



Après de nombreuses gratuités sur l'App Store, c'est la célèbre firme française Gameloft qui veut aider les joueurs à passer le cap des 15 jours (peut-être plus) d'isolement.



Ainsi, à partir de demain, 21 mars, il sera possible de retrouver des bonus gratuits sur plusieurs jeux du studio. Voici la liste :



La liste des jeux de Gameloft avec bonus gratuits

Asphalt 8: Airborne (Jeu, Course, iPhone / iPad, v4.9.0, 2,4 Go, iOS 9.0, Gameloft)



Si vous aimez les jeux de courses arcade, sachez qu'Asphalt 8 est le plus cool d'entre eux avec des graphismes hallucinants et une jouabilité au poil. Comme on dit chez nous, il tient la route ! Des centaines de voitures, de circuits et de défis vous attendent ! Télécharger le jeu gratuit Asphalt 8: Airborne





Asphalt 9: Legends (Jeu, Course, iPhone / iPad, v2.1.3, 1,8 Go, iOS 10.0, Gameloft)



Affrontez les pilotes les plus intrépides au monde pour devenir la prochaine légende d'Asphalt – par les créateurs d'Asphalt 8: Airborne.



Asphalt 9: Legends propose une vaste sélection de véritables hypercars de constructeurs de renom tels que Ferrari, Porsche, Lamborghini et W Motors. Choisissez votre bolide de rêve et faites la course dans de nombreux lieux spectaculaires à travers le monde. Repoussez vos limites et devenez une légende du circuit !

Télécharger le jeu gratuit Asphalt 9: Legends





LEGO® Legacy: Heroes Unboxed (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.9, 314 Mo, iOS 9.0, Gameloft)



Plongez dans un univers LEGO® rempli d'action, de batailles, d'ensembles et de héros ! Vos minifigures et ensembles favoris sortent de leur boîte dans le RPG au tour par tour le plus animé jamais assemblé.



Combattez jusqu'au sommet du classement avec des équipes de héros emblématiques issus des thèmes LEGO que vous adorez, et préparez-vous à des campagnes RPG intenses qui vous conduiront de l'océan à l'espace.



Créez le mix de LEGO de vos rêves ! Utilisez les compétences uniques de chaque héros pour combattre et démonter vos adversaires de RPG. Amenez votre équipe au niveau supérieur avec une stratégie gagnante au tour par tour.

Télécharger le jeu gratuit LEGO® Legacy: Heroes Unboxed





Disney Getaway Blast (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.4, 283 Mo, iOS 10.0, Gameloft)



Tamponnez votre passeport et partez en vacances pour une aventure de puzzles à bulles ! Trouvez et collectionnez des personnages Disney et Pixar adorables et farfelus en format porte-clés. Tous prennent vie pour restaurer et rebâtir un paradis de vacances.

Partez pour une escapade tropicale, une expédition glaciale, une aventure sous-marine, et plus. Profitez de chacune à tout moment, où que vous soyez !



• Collectionnez de nombreux personnages Disney et Pixar, tous prêts à s'éclater !

• Débloquez d'incroyables capacités, comme la lampe d'Aladdin et la magie glaciale d'Elsa.

• Réussissez des centaines de puzzles avec des cases explosives et des power-ups qui feront trembler votre écran !

Télécharger le jeu gratuit Disney Getaway Blast





Disney Princesses Puzzle Royal (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.5.0, 165 Mo, iOS 9.0, Gameloft)



Restaurez les Royaumes avec les princesses Disney dans un tout nouveau jeu de réflexion de type match-3 !



Lancez-vous dans une aventure de réflexion immersive comme vous n'en avez jamais vécu ! Découvrez le monde merveilleux de chaque princesse Disney et rejoignez-les dans une aventure pour reconstruire leurs domaines frappés par une tempête magique. Télécharger le jeu gratuit Disney Princesses Puzzle Royal





Disney Magic Kingdoms (Jeu, , iPhone / iPad, v4.9.0, 899 Mo, iOS 9.0, Gameloft)



Développé par Gameloft, le titre est tout simplement ultra-soigné, très facile d'accès et ne semble pas (trop) bourré d'in-apps. Vos enfants vont s'en donner à coeur joie pour créer leur propre parc tout en évitant qu'il soit détruit par Maléfique ! Pour pimenter le jeu, vous n'aurez pas juste un parc à créer mais des centaines de défis à relever pour divertir et protéger vos clients !



A vous les vraies attractions comme Space Mountain ou Small World et celles spécialement créées pour l'occasion comme la maison de Wall-E. Télécharger le jeu gratuit Disney Magic Kingdoms





March of Empires (Jeu, Réseaux sociaux / Stratégie, iPhone / iPad, v4.6.1, 190 Mo, iOS 9.0, Gameloft)



Préparez-vous à un âge de guerres médiévales, où vous foulerez les restes des rois, tsars et sultans rivaux dans une quête sans merci pour conquérir le monde !



Fortifiez votre château, montez une armée et participez à l'ultime MMO de conquête du monde ! Tandis que votre civilisation croît, affrontez d'ambitieux seigneurs, tsars et sultans. Il ne peut y avoir qu'un seul roi sur le trône ! Mènerez-vous les stratégies et complots pour unifier les territoires sous votre bannière ? Ou assisterez-vous à la ruine de votre empire ? Télécharger le jeu gratuit March of Empires





War Planet Online: Global Conquest (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v2.8.1, 575 Mo, iOS 9.0, Gameloft)



Voilà le RTS de Gameloft !

Quand le monde entier est en guerre, de valeureux généraux se dressent et guident leurs armées vers la conquête du monde. Pour vous, l'heure est venue de frapper ! Serez-vous à la hauteur ? Construisez votre base, dominez votre région et guidez votre faction pour conquérir le monde.

Vous êtes une puissance militaire isolée dans un monde submergé par la guerre. Mais votre destin est de vous soulever et de tout conquérir ! Construisez une puissante base, rassemblez de puissants alliés et lancez un assaut à l'échelle du globe dans le jeu de stratégie en temps réel massivement multijoueur le plus explosif ! Télécharger le jeu gratuit War Planet Online: Global Conquest





Overdrive City (Jeu, Course / Simulation, iPhone / iPad, v0.8.34, 1 Go, iOS 9.0, Gameloft)



Petite nouveauté tardive au sein de l'App Store avec l'arrivée du nouveau jeu de Gameloft, Overdrive City (v0.8.31, 1 Go, iOS 9.0). En soft-launch depuis décembre 2019 aux Philippines, la nouvelle création est désormais disponible pour tous sur la boutique d'Apple.



Parfait mélange hybride entre construction de ville et jeu de courses, les premiers retours sont positifs pour ce free-to-play qui risque de faire parler de lui dans les prochaines semaines.



Avec ses nombreux véhicules à collectionner et son concept étonnant, le studio français frappe une nouvelle fois fort. Télécharger le jeu gratuit Overdrive City





Dragon Mania Legends (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v5.1.1, 200 Mo, iOS 9.0, Gameloft)



Des centaines d'adorables dragons attendent que vous leur construisiez un foyer, que vous preniez soin d'eux et que vous les aidiez à devenir de puissants guerriers.



Les dragons n'ont jamais été aussi beaux ! Les impressionnants graphismes donnent vie aux îles et aux habitants de Dragolandia.



Vos animaux aiment que l'on s'occupe d'eux. Nourrissez-les, dorlotez-les et prenez-en soin pour recevoir de l'or supplémentaire et des bonus spéciaux. Télécharger le jeu gratuit Dragon Mania Legends





Modern Combat 5: Blackout (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v5.3.4, 1,5 Go, iOS 9.0, Gameloft)



Le FPS le plus sexy de l'App Store avec une prise en main et des graphismes au top. Modern Combat 5: Blackout est un must-have qui propose un gameplay jouable sur écran tactile (c'est rare pour les FPS) et surtout une trame scénaristique à faire pâlir certains films hollywoodien. Télécharger le jeu gratuit Modern Combat 5: Blackout





Sniper Fury (Jeu, Action, iPhone / iPad, v5.2.0, 1,6 Go, iOS 9.0, Gameloft)



Le temps de la diplomatie est révolu. Il est temps de passer à l'action. Le meilleur sniper du monde est invité à nous rejoindre dans notre lutte contre le mal, où qu'il se cache. Ce n'est pas un jeu. Il n'y aura pas de place pour les regrets, alors tirez pour tuer. Télécharger le jeu gratuit Sniper Fury