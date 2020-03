Le nouveau MacBook Air est 76% plus rapide que son prédécesseur

Il y a 1 heure

Julien Russo

3

C'est mercredi qu'Apple a renouvelé son MacBook Air en apportant des caractéristiques plus intéressantes et un prix démarrant à 1199€. Apple s'y est engagé, la nouvelle génération de son ordinateur portable aura des performances graphiques 80% plus importantes et des performances CPU 2 fois plus rapides.

Le premier Geekbench offre des résultats concluants

Jason Snell de Six Colors a eu la chance d'être dans les premiers à recevoir un MacBook Air 2020 pour le tester avant sa sortie officielle. Il a choisi le modèle avec le processeur Core i5 quadricoeur à 1,1 GHz.

Étant un grand collectionneur de MacBook Air, il a comparé le nouveau modèle avec les générations précédentes et le résultat est sans appel, le MacBook Air 2020 excelle dans les performances !

Les tests ont été réalisés à partir de Geekbench 5 en Single-Core, le test affiche un score de 1047, en Multi-Core, le score est de 2658. Soit un processeur 76% plus rapide !

Concernant le modèle avec le processeur Core i3 bicœur à 1,1 GHz, les performances seraient 10% plus rapides, à confirmer avec les premiers tests qui vont être nombreux à débarquer sur YouTube et les sites spécialisés.

Pour rappel, le MacBook Air avec le processeur Core i5 quadricoeur à 1,1 GHz démarre à partir de 1499€. Il possède un Turbo Boost jusqu'à 3,5 GHz et 8 Go de mémoire LPDDR4X à 3733 MHz.