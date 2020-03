Pour éviter la saturation, Facebook réduit la qualité de ses vidéos

Hier à 20:00

Julien Russo

Réagir

Thierry Breton le commissaire européen chargé du marché intérieur demandait il y a quelques jours que les géants du streaming réduisent la qualité de leurs contenus. Le premier à répondre favorablement à cette demande aura été Netflix puis a suivi YouTube, Amazon Prime Vidéo, Canal+ et Apple TV+, maintenant c'est au tour de Facebook et Instagram de réduire la qualité de ses contenus.

Facebook se soumet à la pression de la Commission européenne

Si pour nous consommateur de contenus en ligne c'est une mauvaise nouvelle, c'est au contraire une excellente nouvelle pour les FAI.

Que vous soyez chez SFR, Bouygues Télécom, Orange ou Free, chaque fournisseur d'accès à internet commençait à mal vivre l'activité intense sur leur réseau à l'échelle nationale. En effet, quand on a des millions de français qui sont en télétravail, plus les enfants et adolescents qui sont confinés chez eux à cause de la fermeture des établissements scolaires, le trafic internet explose. En début de semaine, les infrastructures des FAI ont été mises à rude épreuve, ce qui a inquiété Thierry Breton, craignant une gigantesque panne en Europe.

Il a alors demandé en urgence aux acteurs qui génèrent le plus d'occupation du trafic internet de faire un geste et de réduire les débits des contenus.



Immédiatement, Netflix a réagi et a annoncé supprimer la HD, a suivi YouTube qui n'a pas coupé la HD et la 4K, mais qui a changé la qualité par défaut lors du lancement des vidéos. Puis a suivi Amazon Prime Vidéo, Canal+ et enfin Apple TV+.

Le dernier en date à répondre à la demande de Thierry Breton est Facebook. Le plus gros acteur dans le secteur des réseaux sociaux !

Il y a quelques heures le groupe a annoncé son intention de volontairement brider le débit des vidéos sur Facebook et Instagram, dans le but d'éviter la saturation du réseau internet, ce qui empêcherait à des centaines de millions de personnes de travailler à domicile. Dans le communiqué officiel, un porte-parole de Facebook déclare : "Pour aider à limiter toute saturation potentielle du réseau, nous allons réduire temporairement les débits binaires pour les vidéos sur Facebook et Instagram en Europe".



Si Facebook rejoint Netflix, Amazon, Canal+... C'est à la fois pour répondre à la demande du commissaire européen, mais aussi pour prendre ses responsabilités afin d'éviter une catastrophe en Europe. Puisque le confinement, ce n'est pas que la France qui est concernée, ce sont aussi des millions d'Italiens et d'Espagnols qui sont bloqués chez eux à fortement solliciter leur connexion internet.



Source

Télécharger l'app gratuite Facebook