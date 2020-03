PlayStation 5 : Sony cacherait bien son jeu...

Ça y est, depuis le début de semaine, on connaît officiellement les caractéristiques techniques des deux futures consoles de salon de Sony et Microsoft, prévues pour la fin d'année.



Sur le papier en tout cas, car selon les chiffres et les termes, Microsoft proposerait une machine plus puissante que sa rivale, notamment au niveau des téraflops.



Seulement, d'après les retours de certains studios, il ne faudrait pas se fier aux différents termes car la console du nippon cacherait bien son jeu...

S'il y a bien un point négatif qui est pointé du doigt dans ce début de rivalité des deux futures de consoles de salon, c'est la communication de Sony, jugée comme étant désastreuse.



Finalement, le nippon a dévoilé des informations sur sa console au terme d'une conférence technique à destination des développeurs. Si l'on compare les deux fiches techniques, la console de Microsoft semble plus puissante.



Seulement, une fois la manette en main, les choses seraient différentes comme en témoigne Jason Schreier de Kotaku :

Dale North et Olivier JT sont compositeurs dans le monde du jeu vidéo, et ils ont tous deux tenu à remercier Sony pour avoir pensé à eux avec leur moteur Tempes qui va permettre un son qui se déplace et qui semble vivant, comme dans la vraie vie.



D'anciens développeurs de Naughty Dog affirment que Sony a l'avantage, notamment grâce au SSD mise en place par les développeurs, permettant des choses impressionnantes comme la possibilité d'afficher plus de détails.



Just saw the new @PlayStation #PS5 presentation. Great job @cerny! Since I routinely have to explain to people why I'm excited for an SSD for rendering I thought I'd write a little thread to explain. Case in point: Uncharted 1 to Last of Us transition: pic.twitter.com/4Q75NEuigy