Disney+ annonce le bridage du débit lors de son lancement

Il y a 5 heures

Julien Russo

3

Suite à la demande du gouvernement français, le groupe Disney a annoncé décaler la date de lancement de sa plateforme de streaming au 7 avril. Une décision qui a généré du dégoût et de l'énervement chez de nombreux Français. On vient d'apprendre aujourd'hui que le lancement de Disney+ sera effectué avec un débit bridé.

L'inquiétude plane autour de Disney+

Disney+ est très attendu en France, c'est justement ce qui inquiète la Commission européenne et le gouvernement français. Alors que les réseaux sont fortement sollicités avec le télétravail ainsi que les enfants et adolescents qui sont fort demandeurs de jeux en ligne et de streaming, le stress d'un black-out se fait ressentir.



Pour tenter de rassurer au maximum et ne pas avoir le gouvernement, demander à nouveau de repousser le lancement de Disney+, le groupe a décidé de se soumettre aux exigences de réduction de débit des contenus réclamé par le commissaire européen Thierry Breton.

Dans un communiqué, Disney annonce avoir trouvé un accord avec l'Union européenne pour réduire la qualité de ses contenus pendant une période définie, afin de ne pas trop occuper de trafic et éviter la saturation.

Disney+ va donc rejoindre Netflix, MyCANAL, Amazon Prime Vidéo, YouTube et Apple TV+ dans cette démarche pour préserver la qualité de nos réseaux et ne pas gêner le télétravail devenu "vital" en cette période de crise sanitaire.



Source

Télécharger l'app gratuite Disney+