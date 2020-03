Amazon Prime Video ajoute une fonctionnalité que tout le monde attendait

Il y a 7 heures

Julien Russo

2

Déjà disponible sur Netflix ou encore Disney+, Amazon Prime Vidéo s'y met aujourd'hui et compte bien simplifier la vie des utilisateurs qui partagent leur compte. En effet, la firme de Seattle ajoute la possibilité de créer ou de supprimer un ou des profils. Cela va permettre d'éviter le mélange des recommandations.

Amazon Prime Video lance les profils

Vous partagez le compte avec votre femme ? Elle aime les films romantiques et vous les films de guerres ? Jusqu'ici, les algorithmes d'Amazon ne devaient pas y comprendre grand chose... Résultat on obtenait tous des recommandations complètement mélangées et qui ne nous correspondait pas.

Amazon a décidé de rejoindre l'idée de Netflix et de proposer sur chaque compte Prime Vidéo des profils pour les utilisateurs qui partagent leur compte avec de la famille ou des amis.



Pour l'instant les profils ont été lancés exclusivement en Inde et dans certains pays d'Asie et d'Afrique. Aucun pays en Europe n'a pour l'instant les profils mis à disposition. Cela devrait arriver prochainement, malheureusement Amazon n'a donné aucune date pour l'instant.

Dès que vous aurez la possibilité de créer des profils, vous pourrez en ajouter jusqu'à 6 maximum. Ce qui sous-entend donc qu'Amazon permet le partage de compte jusqu'à 6 personnes différentes.

Amazon fait mieux que ses concurrents qui permettent de créer au grand maximum 5 profils.

Dans les pays où les ajouts de profils sont disponibles, ils sont disponibles sur l'application iOS, Android, la Chromecast, les produits Fire et la version web (rien pour l'instant pour l'Apple TV).



L'autre nouveauté qui pourrait faciliter le partage de compte pour les utilisateurs d'Amazon Prime Vidéo c'est la possibilité de pouvoir détacher le compte Amazon du compte Amazon Prime Vidéo, c'est-à-dire que quand vous prêtez votre compte à quelqu'un, vous ne lui donnez pas accès qu'à Prime Vidéo, mais également à tout le reste de votre compte Amazon !

Télécharger l'app gratuite Amazon Prime Video