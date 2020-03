Carkey : BMW déjà prêt pour ouvrir la voiture avec l'iPhone sous iOS 14

Il y a 6 heures

Alban Martin

Depuis février, nous savons qu'Apple développe une nouvelle fonctionnalité « CarKey » qui permettra aux conducteurs de remplacer les clés physiques par leur iPhone. La nouvelle technologie de clé virtuelle a été découverte pour la première fois dans une version bêta d'iOS 13.4.



De nouvelles preuves dans le code en fuite d'iOS 14 obtenues par 9to5Mac révèlent qu'Apple travaille avec BMW pour être probablement le premier constructeur automobile à prendre en charge la nouvelle fonctionnalité de l'iPhone. D'ailleurs, le constructeur automobile n'a pas réfuté la thèse de nos confrères. Ils ont simplement indiqué qu'ils ne donneraient pas d'informations supplémentaires et que leur dernier communiqué sur la Digital Key était toujours disponible.

BMW et les autres constructeurs foncent sur la clé connectée

Le groupe BMW a pour objectif d'offrir aux clients un accès simple, connecté et «sans clé» à leurs véhicules indiquait-il en décembre dernier. Aujourd'hui, il est déjà possible de verrouiller et déverrouiller le véhicule, de démarrer le moteur et de partager la clé avec d'autres personnes en utilisant la clé numérique BMW dans le cadre de BMW Connected sur le smartphone. Mais ce n'est que la première étape d'une transformation technologique mondiale façonnée et dirigée par le groupe BMW.



BMW a travaillé avec le Car Connectivity Consortium chargé de normaliser la nouvelle fonctionnalité de clé numérique entre les voitures et les appareils connectés. Et justement, Apple est publiquement référencée dans le CCC depuis 2018.



Les sociétés membres fondatrices de la CCC comprennent Apple, Audi, BMW, General Motors, HYUNDAI, LG Electronics, Panasonic, Samsung et Volkswagen, et les principaux membres, dont ALPS ELECTRIC, Continental Automotive GmbH, DENSO, Gemalto, NXP et Qualcomm Incorporated.

Nouvelles fonctionnalités de Digital Key

La version 2.0 de Digital Key est actuellement en production. Elle s'appuie sur la norme NFC qui permet une connectivité sans fil de courte portée et une grande interopérabilité car présente sur tous les smartphones ou presque.



Mais le plus intéressant concerne la version 3.0 qui va arriver prochainement et qui ajoute un accès sans clé passif et géolocalisé. Idéal pour ouvrir sa voiture sans sortir l'iPhone de son sac ou de sa poche.



Pour cela, le CCC développe une spécification basée sur Bluetooth Low Energy (BLE) en combinaison avec Ultra-Wideband (UWB) pour permettre un accès sans clé passif et pour permettre un positionnement sûr et précis. C'est la puce U1 que l'on trouve dans les iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Apple se contentait de dire qu'elle améliorait AirDrop, mais on commence à comprendre son objectif.



Outre les accessoires AirTag pour traquer ses objets, la puce à ultra large bande servira donc dans CarKey.

Carkey chez Apple

Apple prévoirait donc de sortir Carkey en premier chez BMW, comme ce fut le cas pour CarPlay sans fil par exemple. On se rappelle même que Tim Cook visitait l'usine des i3 de BMW il y a quelques années.



Mais faudra-t-il un iPhone 11 minimum pour s'en servir ? La question reste entière car nous savons qu'Apple n'aime pas utiliser la puce NFC en dehors du paiement Apple Pay. La firme pourrait privilégier cette nouvelle puce et ainsi "forcer" les clients à adopter ses smartphones. Ou bien une future Apple Watch 6...



Pour mémoire, Carkey permet de gérer des clés de voiture virtuelles, gérées dans l'application Apple Wallet. On pourra les utiliser avec une option d'authentification par mot de passe ou Face ID pour une expérience plus rapide. Ces clés de voiture virtuelles seront également partageables sur Messages.



PS : un développeur a déjà trouvé comment ouvrir sa BMW i8 via iOS 13.4 :