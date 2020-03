Coronavirus : Le confinement en Inde provoque l'interruption de la production d'iPhone

Il y a 5 heures

Julien Russo

C'est une fois de plus un coup dur pour Apple. Après la période catastrophique en Chine avec l'arrêt de plusieurs usines vitales pour maintenir le bon réapprovisionnement des stocks d'iPhone, c'est désormais en Inde où ça bloque. Le gouvernement vient de lancer un confinement qui concerne 1,3 milliard de personnes pendant 21 jours !

Les usines vont être à l'arrêt

Tout comme en France, c'est une situation exceptionnelle que vit l'Inde. Suite à la vitesse impressionnante de la propagation du Covid-19, le gouvernement a dû prendre des mesures strictes de confinement. Ce sont pas moins de 1,3 milliard de personnes qui sont invitées à rester chez elles. Toutes les activités non indispensables à la nation ont été suspendues, autrement dit qu'on est à un niveau supérieur par rapport à la décision du gouvernement français.

Apple est une nouvelle fois embêté à cause du virus, en effet les anciens iPhone du type iPhone 6S et iPhone XR sont fabriqués en Inde via Foxconn et Wistron, deux sous-traitants et partenaires d'Apple qui ont de grandes usines avec énormément d'employés sur les chaines de productions. Les usines devront fermer pendant 21 jours. C'est un énorme choc pour les commandes d'Apple.



Foxconn a déclaré à Bloomberg qu'il était contraint de suspendre toutes ses activités en Inde jusqu'au 14 avril. La reprise sera soumise à la validation du gouvernement indien, ce délai est juste indicatif, tout dépendra l'évolution de la crise sanitaire en Inde.