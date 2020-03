Apple a prévu Face ID pour ses prochains MacBook Pro et iMac

Guillaume Gabriel

Apple a fait l'introduction de Face ID en 2017, pour l'arrivée de l'iPhone X : pour ceux qui dormaient, on parle d'un système de reconnaissance faciale avancé permettant de déverrouiller l'appareil ou de donner certaines autorisations comme un paiement.



La belle nouvelle, et c'est bien normal, c'est que la fonctionnalité devrait faire son arrivée pour les prochains MacBook Pro et iMac lancés par la firme.



Une suite logique, car la Pomme a déjà implémenté Touch ID, le prédécesseur de Face ID, sur les MacBook Pro.

Il faut dire que ces rumeurs datent déjà, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé de cette arrivée de Face ID sur d'autres appareils de la firme à la Pomme. Mais, la demande de brevet du jour va dans ce sens et appuient les bruits de couloir : on peut y voir un "Module de reconnaissance de la lumière pour déterminer un utilisateur d'un appareil informatique".



Sur la fameuse demande de brevet, Apple détaille :

En exécutant ces fonctions complexes, des données sensibles associées à ces utilisateurs peuvent être collectées et / ou stockées par ces appareils informatiques. Pour empêcher les utilisateurs non autorisés d'accéder à ces données sensibles, ces appareils informatiques peuvent intégrer des systèmes et des mécanismes d'authentification des utilisateurs.

Ainsi, ce détecteur débarquerait avec une encoche, qui ne serait pas la même que sur iPhone (et qui pourrait disparaitre sur iPhone 12), et viendrait donc sur les MacBook Pro et iMac. Reste à voir quand cette nouveauté verra le jour...



