Call of Duty Mobile : la mise à jour Meltdown est disponible

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Une nouvelle mise à jour vient de faire son arrivée au sein du jeu Call of Duty®: Mobile (v1.0.11, 2 Go, iOS 9.0) : les développeurs avaient annoncé qu'ils étaient sur le point d'intégrer une célèbre carte que les joueurs connaissent bien.



En effet, la map Meltdown, tirée de l'opus Black Ops, est désormais jouable au sein du FPS mobile, qui continue de cartonner sur l'App Store et le Play Store.



Ce n'est pas la seule nouveauté de cette version 1.0.11 puisqu'on retrouve notamment le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Call of Duty Mobile lance la nouvelle saison

La mise à jour Légion d'acier est donc disponible au sein de Call of Duty®: Mobile avec ses nouvelles récompenses sur le thème Révolution industrielle dans les parties classées ainsi que les gains au sein de Passe de combat.



Bien sûr, la belle nouvelle provient du fait qu'une nouvelle carte fait son arrivée, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de Meltdown !



Les joueurs pourront également retrouver des changements d'équilibre des armes, une optimisation générale et un nouveau mode de bataille royale. Attention tout de même, la mise à jour pèse 2,1 Go sur iOS.

