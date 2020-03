Heal : le nouveau jeu du créateur de DISTRAINT sortira le 15 avril

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

En 2015, le développeur Jesse Makkonen donnait naissance à l'un des meilleurs jeux qu'il m'ait été possible de tester sur mon mobile, bien qu'il ait vu le jour également sur d'autres supports. En effet, à cette époque, un certain DISTRAINT faisait son arrivée sur Steam, avant de faire un bond sur l'App Store et le Play Store l'année d'après.



En mai 2018, ce même développeur sortait une version Deluxe du jeu, avec des graphismes remaniés et de nouvelles options. Enfin, en 2019, le second opus a vu le jour au sein de la boutique d'applications, aussi bon que son aîné.



La belle nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a des nouvelles du développeur puisque ce dernier sortira le 15 avril prochain son prochain jeu : Head. Le trailer :

Heal verra le jour sur iOS, Android et Steam

Dans ce nouveau jeu, on retrouve l'ambiance sombre de DISTRAINT avec, une nouvelle fois, des graphismes dessinés à la main pour un rendu réussi. Une nouvelle fois, on retrouvera un jeu de point'n'click dans lequel nous aurons pour but de résoudre différentes énigmes pour avancer dans le scénario.

Heal est un jeu qui contient un message inestimable sur les vieux l'âge, la vie, la mémoire et l'amour. Il raconte une histoire à laquelle nous pouvons tous en quelque sorte nous relier. Ce pourrait être nous, nos parents ou nos grands-parents. Heal raconte leur histoire, et beaucoup de nos histoires à venir.



On parie que le jeu va une nouvelle fois nous bouleverser ? Sortie prévue en simultané sur iOS, Android et Steam le 15 avril !