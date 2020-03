iFixit ausculte le nouveau MacBook Air 2020

Malgré la préoccupation grandissante du coronavirus, les experts d'iFixit continuent leur travail qu'est de démonter les nouveaux appareils à la Pomme qui pointent le bout de leur nez. Le dernier en date n'est autre que le MacBook Air dans sa version 2020, permettant ainsi de récolter quelques informations, à commencer par le clavier. Ce dernier n'a ajouté que 0,5 mm à l'extrémité épaisse de l'appareil : un petit mal pour un grand bien. Du côté du trackpad, il y a aussi un changement : la dernière version faisait passer les câbles sous la carte mère, ce qui était fort délicat. Pour la version 2020, ils sont indépendants avec la batterie, pour une plus grande facilité de remplacement. Dans l'ensemble, le nouveau MacBook Air a obtenu un score de réparabilité de 4/10 d'iFixit, contre 3/10 pour son prédécesseur. Source

Comme pour chaque sortie d'appareil à la Pomme, nos confrères d'iFixit "s'amusent" à décortiquer le petit dernier pour inspecter les différents composants et donner une note de réparabilité. Avec la sortie récente d'une version 2020 du MacBook Air, les spécialistes ont à nouveau enfilé les gants pour passer l'ordinateur portable sur le billard. La bonne nouvelle, c'est que cette cuvée écope d'une meilleure note que son prédécesseur, malgré une note toujours mitigée.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.