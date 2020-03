Minecraft Earth sur les traces de Pokémon Go pour le confinement

Minecraft a, en novembre dernier, lancé une nouvelle expérience mobile en réalité augmentée au travers d'un jeu : baptisé Minecraft Earth (v0.15.0, 324 Mo, iOS 12.0), il vous permet de créer des environnements par bloc d’une nouvelle façon avec l’apport de la AR.



En gros, Minecraft Earth est un produit dérivé qui permet de construire dans le vrai monde et de placer ses créations sur une table, sans bouger du canapé. Si jamais vous voulez savoir ce à quoi ressemble la création de Mojang et Microsoft, je vous invite à regarder la vidéo de présentation :

Minecraft Earth passe en version 0.15.0 et lutte contre le confinement

Pour faire simple, Minecraft Earth permet de générer des aventures n'importe où en se servant de l'univers cubique et de la réalité. Le jeu vient d'être mis à jour aujourd'hui pour apporter de belles nouveautés : pour lutter contre le coronavirus et le confinement, les développeurs mettent en place l'apparition plus fréquente de "tappables" autour de nous, autrement dit de ressources.



Les deux autres gros points ? Les cristaux d’aventure permettent d'apparaitre n'importe où et le niveau maximum a été augmenté à 25. Si vous le souhaitez, la liste complète de nouveautés est disponible à cette adresse.

