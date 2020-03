Mac ARM : plusieurs modèles en 2021 et USB 4 en 2022

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

La prochaine évolution majeure du Mac se rapproche. Il ne s’agit pas d’un nouveau clavier ou d’un nouveau design mais d’un changement d’architecture avec des processeurs ARM en lieu et place des puces Intel qui officient depuis le milieu des années 2000.



Ming-Chi Kuo réitère qu’Apple prépare plusieurs modèles avec des processeurs ARM dérivés de ses puces pour iPhone et iPad pour 2021.

Mac ARM

La bascule vers une architecture ARM est logique et attendue du côté d’Apple, un changement important qui permettrait à la firme de se différencier un peu plus des PC Windows avec des performances en hausse. Mais l’intérêt résiderait également dans le coût réduit et la vitesse de production, Apple ne serait plus dépendant d’Intel pour sortir des mises à jour comme c’est le cas actuellement.



On parle de plusieurs nouveaux modèles avec ces processeurs ARM, mais la fuite ne précise pas si il s’agit de MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Mini ou Mac Pro.

USB 4

L’autre évolution du Mac s’appelle USB 4. Annoncée l’an dernier avec des débits jusqu’à 40 Gb/s, l’USB 4 arriverait chez Apple en 2022.



Offrant une rétrocompatibilité avec USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3, elle est également sans licence et converge avec le Thunderbolt 3 au niveau technique. Cela va permettre d’avoir un tas d’accessoire à prix raisonnable et une forte adoption de l’USB 4.



Les premiers Mac équipés avec des ports USB 4 sont donc attendus pour dans deux ans.



