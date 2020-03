L’App Store français affiche un message d’intérêt public pour le Covid-19

Il y a 50 min

Medhi Naitmazi

Après les États-Unis, Apple relaye cette fois des informations importantes pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 en France. Sans aller jusqu’au niveau américain en utilisant tous ses services, Apple se contente de l’App Store pour diffuser un message de prévention aux Français.

Une vidéo d’informations contre le Coronavirus

Le message est court et accompagné d’une vidéo de 30 secondes réalisée par le Ministère en charge de la Santé et des Solidarités et Santé Publique France. Elle décrit le comportement à adopter en cas de symptômes mais aussi comment détecter qu’on est potentiellement touché.



Encore une fois, si vous avez de la fièvre et que vous toussez, c’est probable. Dans ce cas restez chez vous et surveillez l’évolution. En cas d’aggravation, appelez votre médecin, la maladie s’en va après quelques jours de repos en général. Par contre si votre état se dégrade et que vous avez du mal à respirer, appelez le 15.



Voici la vidéo en question :

Si vous êtes sur un App Store non français ou américain, que ce soit sur iPhone ou iPad, dites-nous si Apple y diffuse également un message de votre pays.