Spotify bêta : Siri en test sur Apple Watch

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Spotify aura pris son temps pour intégrer SiriKit sur Apple Watch. Alors que l'app iPhone use de l'assistant Apple depuis l'an passé, la version pour la tocante à la pomme l'avait délaissé. Normal me direz-vous, cette extension est encore assez jeune. Pour mémoire, Spotify sur Apple Watch existe depuis fin 2018 avec une version très limitée au départ.

Spotify teste Siri sur Apple Watch dans sa dernière bêta

Mais comme le notent nos confrères de iGen, Spotify vient de proposer une version bêta avec la fonction de commande de lecture depuis Siri sur l'Apple Watch. Les abonnés à la bêta distribuée via TestFlight ont donc pu lancer quelques commandes à la voix depuis leur montre.



Sans surprise, il est possible de chercher et lancer un morceau ou une playlist, de passer en lecture aléatoire, de marquer une pause ou autre. C'est exactement comme sur la version iOS, mais sur watchOS.



Par contre, aucune trace d'un possible transfert des musiques de Spotify sur son Apple Watch, histoire de partir courir sans son iPhone. Peut-être dans une future bêta ? D'ailleurs, selon vous, quelles sont les fonctionnalités qu'il manque à Spotify sur Apple Watch pour être au top ?

Télécharger l'app gratuite Spotify