watchOS 7 : le code d'iOS 14 nous en apprend plus sur le mode enfant

Il y a 54 min (Màj il y a 54 min)

Guillaume Gabriel

Au début du mois de mars, la fuite du code d'iOS 14 nous a permis d'en savoir plus sur ce qu'Apple nous réserve dans l'avenir... En analysant les lignes, nos confrères de 9To5Mac ont ainsi révélé qu'un mode enfant serait disponible au sein de la nouvelle mise à jour logicielle.



Ce même mode fera son apparition sur watchOS 7, permettant ainsi aux parents de configurer et de gérer l'Apple Watch de l'enfant grâce à un seul iPhone.



Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur cette nouvelle fonctionnalité et c'est plutôt prometteur.

watchOS 7, que réserve le mode enfant ?

Actuellement, chaque Apple Watch est connectée à un identifiant iPhone unique, nécessaire pour le fonctionnement. Mais, grâce à ce mode, l'Apple Watch de l'enfant n'aura pas besoin d'un smartphone à la Pomme pour fonctionner, il pourra être géré par l'iPhone du parent.



Jusqu'à présent, la montre connectée est intéressante pour ses fonctionnalités santé et de suivi d'activité : seulement, Apple souhaite modifier les données lorsque c'est un enfant qui la porte.



Ainsi, avec watchOS 7, les anneaux d'activité seront différents : le nombre de calories brûlées sera remplacé par un temps de déplacement (objectif de 60 minutes de mouvement par exemple) et ainsi encourager l'enfant à être moins devant la télévision.



Les activités externes seront récompensées par Apple, notamment avec des médailles. Cette fonctionnalité devrait voir le jour en même temps que watchOS 7 et iOS 14 !



