Apple annonce prendre en charge les salaires des sociétés partenaires de l'Apple Park

Comme tous les employés de l'Apple Park sont actuellement en télétravail , il n'y a plus personne au siège d'Apple en Californie. Inutile donc de proposer une navette, de gérer l'accueil, de placer des agents de sécurité... Tout ce petit monde qui participe à la vie de l'Apple Park est actuellement au chômage technique sans aucun salaire . Les sociétés qui les emploient disent ne pas avoir les moyens financiers pour rémunérer leurs salariés si les clients (comme Apple) n'ont temporairement plus besoin de leurs services.

