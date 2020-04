Candy Crush : les vies illimitées pour le confinement

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

Réagir

Belle nouvelle pour les amateurs des jeux de King.com, studio devenu célèbre pour avoir disséminé les jeux de match-3 au sein de nos vies et sur les réseaux sociaux. Le concept est simple, très simple même : aligner 3 friandises de la même espèce pour les faire disparaitre, avec divers objectifs à compléter dans les différents niveaux.



Une popularité qui a valu diverses déclinaisons du jeu phare sur l'App Store avec notamment Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga, Candy Crush Jelly Saga, Candy Crush Friends Saga, Farm Heroes Saga, Bubble Witch 3 Saga, et Pet Rescue Saga.



Pour faire face au confinement mis en place par l'État, les développeurs américains fournissent des vies en illimité aux joueurs.

Candy Crush : on va pouvoir jouer en illimité

Récemment, le tout premier opus, Candy Crush, a célébré le 5 000 niveau mis en place, un nombre impressionnant qui témoigne de la fidélité et de l'addiction des joueurs.



King vient d'annoncer un partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé et offre donc des vies en illimité sur ses différents jeux dans le cadre du programme #PlayApartTogether.



Ce dernier a été mis en place pour le confinement et pour la distanciation de sécurité pour faire face à la pandémie du coronavirus.

Télécharger le jeu gratuit Candy Crush Saga