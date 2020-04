Rush Rally 3 : graphismes améliorés, voitures classiques et nouvelles options

Alban Martin

L'excellent jeu de course Rush Rally 3 vient de s'offrir une très intéressante mise à jour cette nuit avec plusieurs nouveautés notables. Au fil des mois depuis son lancement sur mobile, Rush Rally 3 a été amélioré avec diverses fonctionnalités comme un mode de difficulté intelligent et les événements en direct en temps réel. Mais cette fois, la mise à jour majeure apporte une nouvelle extension payante, des graphiques améliorés pour les véhicules, et de nouvelles options.



Rush Rally 3 : un mode classique

Le pack additionnel est livré avec 5 nouvelles voitures, basées sur les voitures demandées par les fans du jeu. Avec cette mise à jour vient la possibilité de jouer avec une nouvelle vue cockpit avec du verre transparent. Sympa et surtout très immersif pour celui qui a chipé la place de meilleur jeu de rallye l'an passé sur mobiles (cf notre test).

Rush Rally 3 : des améliorations graphiques

Autre évolution importante, les voitures de Rush Rally 3 viennent de recevoir un petit lifting avec des détails supplémentaires. Pour mieux s'en rendre compte du passage à la HD des différents modèles de véhicules, Stephen Brown, l'unique développeur du jeu a partagé cela sur le blog de l'éditeur :

